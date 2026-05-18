Yer: Giresun... Korkunç kaza kamerada: Yüzlerce metrelik uçurumdan aşağı düştü!

Kaza, Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çay bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

İLK TAKLADA ARABADAN FIRLAMIŞ

Defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sürücüsünün araçtan ilk taklada fırlayarak kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır