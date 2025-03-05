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  4. Bu mahallede sahurda Ramazan davulu çalmak yasak! 'pilava pilava' diye bağırarak zillere basıyorlar

Bu mahallede sahurda Ramazan davulu çalmak yasak! 'pilava pilava' diye bağırarak zillere basıyorlar

05.03.2025 11:07
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 11:07
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Bursa’da yüzyıllardır davul çalanların davulunun patladığı, 'tokat yediği', aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede 'Pilava pilava' diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

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Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.

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DAVUL ÇALMIYORLAR, 'PİLAVA PİLAVA' DİYE BAĞIRARAK VATANDAŞI UYANDIRIYORLAR

Farklı rivayetler sonrası yüzyıllardır korkan ramazan davulcuları, Emirsultan Mahallesi'ndeki vatandaşları zillere bastıktan sonra 'Pilava pilava' diye bağırarak sahura uyandırıyor.

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"O ZAMANDAN BERİ BU MAHALLEDE DAVUL ÇALMAK YASAK"

Mahalle sakini Mukaddes Karabıyıkoğlu, "Dedelerimiz, türbelerimiz var. Rahatsız olmasın diye davul çalınmıyor. Rivayete göre bir davulcu ramazanda davul çalmış. Dedelerimiz de davulcuyu atmış. O zamandan beri bu mahallede davul çalmak yasak" diye konuştu.

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ZİLLERE BASARAK VATANDAŞLARI SAHURA UYANDIRIYORLAR

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce "pilava pilava" diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Davulcu Ramazan davul pilav yasak
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