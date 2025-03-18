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  4. Bu mesaj size de geldiyse dikkat! Dolandırıcılar artık bu yöntemi kullanıyor: "Şantaj yapabilirler"

Bu mesaj size de geldiyse dikkat! Dolandırıcılar artık bu yöntemi kullanıyor: "Şantaj yapabilirler"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 12:23
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Ramazan fırsatçıları iş başında. Dolandırıcılar, “İftar rezervasyonunuz yapıldı” mesajıyla vatandaşları tuzağa düşürüyor. Linke tıklayanların sadece banka hesapları değil, telefonlarındaki tüm özel bilgiler de tehlikeye giriyor! Uzmanlar, iftar saatine yakın rehavetten yararlanan dolandırıcıların yeni taktiğine karşı uyarıyor. İşte detaylar…

Bu mesaj size de geldiyse dikkat! Dolandırıcılar artık bu yöntemi kullanıyor: "Şantaj yapabilirler"

Dolandırıcılar, zaman dilimlerine göre yöntemler bularak vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Ramazan ayında ise ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde gönderdikleri mesajlar içerisindeki linklere tıklayan vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, kişilere ulaşıyor. Dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşlara ise özellikle iftar saatine yakın zamanlarda ulaşarak ağlarına düşürüyor.

200 tl

"İFTAR SAATİNE YAKIN DÖNEMDE BUNU YAPIYORLAR"

Dolandırıcıların da Ramazan ayında kılık değiştirdiğine dikkat çeken avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Yeni dolandırma sisteminde insanlara SMS veyahut WhatsApp üzerinden 'iftar programına yeriniz ayırtılmıştır, iftar rezervasyonunuz yaptırılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirebilirsiniz veya iptal edebilirsiniz' şeklinde linkler atmaya başladılar. Bu linklere tıklandığında eski dönemlerde kullandıkları gibi, sizlerin banka hesaplarına girerek paralarınızı çekiyorlar. Şu anda da bu yöntem çok revaçta. Aile yaşamı olan kişilerin düşüncesi ise 'acaba çocuğum mu yaptı, eşim mi yaptı, acaba bizi iftara davet eden kişiler mi yaptı, bana bir link mi gönderdiler, bu rezervasyona katılmam için tıklamam mı lazım' şeklinde düşüncelere girerek, rehavetle iftar saatine yakın dönemde insanın gücünün kalmadığı, tükendiği zamanlarda bunu yapıyorlar" dedi.

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"TELEFONDAKİ BÜTÜN ÖZEL BİLGİLERE ULAŞIYORLAR"

Bir dolandırılma olayının ardından kişilerin özel bilgilerine kadar ulaşıldığını anlatan Çakır, "Geçmiş dönemlerde vatandaşların sadece banka hesaplarına girip oradan para çekimi yapılıyordu. Lakin teknolojinin ilerlemesi ve aynı zamanda yapay zekanın ilerlemesi nedeniyle insanların telefonundaki bütün özel bilgilere hatta her şeye ulaşıyorlar. Bizim yakın zamanda müvekkilimizin ise notlar bölümüne dahi ulaşıldı. Bu nedenle insanların ne kadar telefon kilitleri güçlü olsa bile, artık özel hayatlarına kadar giriyorlar. İnsanların artık daha dikkatli olması gerekiyor. Her şey sadece para değil bu hayatta. Yaptığınız iş gereği, ticaret yaptığınız kişi, telefonunuzda sadece sizi değil, karşı taraftaki muhatap olduğunuz kişiye de bu özel bilgilerle şantaj yapabiliyorlar. Bu yüzden daha bilinçli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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"KÖTÜ SENARYO İSE KARA PARA AKLAMA OLAYI"

Dolandırılan kişilerin sadece maddi kayıplarla kalmadığına dikkat çeken Çakır, "Dolandırıcıların tek hedefi vatandaşların banka hesaplarının içinde bulunan paraları almak değil. Aslında bir kötü senaryo ise kara para aklama olayına da girdi durum artık. Kişilerin banka bilgilerini oradan alıp, yurt dışından aktaracakları kara paraları belirlenen hesaplara aktarıp, bu hesap üzerinden daha sonra kendi hesaplarına aktarım yapıyorlar. " dedi.

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Linklere tıklamamamız gerektiğine vurgu yapan Çakır, "Bu nedenle insanlar, önceden sadece paralarından oluyorken, artık özel hayatlarından, ticari hayatlarından ve sicil kayıtlarından oluyor. Kişinin kara parayla da suçlanması ne yazık ki cezası yüksek olan suçlardır. Artık telefonlarına gelen mesajlarda, sosyal hayatta birbirimizden habersiz olabilir diye tıklayabiliyoruz ama yakın dostlarınıza, ailenize ‘bana böyle bir bildirim geldi, siz benim için bir rezervasyon yaptınız mı' şeklinde birbirimize danışarak bu şekilde linkleri tıklamamız gerekiyor" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp dolandırıcılık kara para banka iftar mesaj ramazan ayı
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