Bu meslek grubunda olanlar dikkat! Yapay zeka en çok sizi etkileyecek

Yapay zeka iş dünyasında her geçen gün daha fazla yer edinirken, bu teknolojinin hangi meslekleri nasıl etkileyeceği giderek daha kritik bir soru haline geliyor. Özellikle üretken yapay zekanın, ofis ortamlarında rutin işleri üstlenmesiyle birlikte birçok meslek grubunun geleceği yeniden şekilleniyor. Yayımlanan yeni bir rapor ise bu dönüşümün yönünü daha net görmemizi sağlıyor.

200 BİN KONUŞMA ANALİZ EDİLEREK İPUÇLARI YAKALANDI

Microsoft Research ekibi, insanların Copilot ile yaptığı 200.000 gerçek konuşmayı analiz ederek yapay zekanın şu anda iş yerlerinde nasıl kullanıldığını anlamaya çalıştı. Bu sayede, şirketler üretken yapay zekayı benimsedikçe hangi mesleklerin en çok etkileneceğine dair önemli ipuçları edinildi.

Microsoft Research tarafından yayımlanan raporun bulgularına göre, insanların yapay zekadan en sık yardım istediği iş aktiviteleri bilgi toplama ve yazma ile ilgili. TechRadar'da yer alan habere göre, yapay zekanın en çok gerçekleştirdiği görevler ise bilgi sağlama ve destek sunma, yazma, öğretme ve danışmanlık yapma.

İŞTE YAPAY ZEKADAN EN ÇOK ETKİLENECEK MESLEKLER

Görünen o ki, çevirmenler ve tercümanlar, yapay zeka ile en yüksek uyum oranına sahip meslek grubu. Yani araştırmaya göre en çok etkilenecek gibi görünen mesleklerin başında bu grup var. Yüzde 98 gibi çarpıcı bir oranla, bu meslek grubundaki faaliyetler Copilot’un sık gerçekleştirdiği görevlerle büyük ölçüde örtüşüyor.

Listenin üst sıralarında tarihçiler, yazarlar ve gazeteciler de yer alıyor. Düzeltmenler, editörler ve halkla ilişkiler uzmanları da yine listede üst sıralarda.

YAPAY ZEKADAN EN AZ ETKİLENECEK MESLEKLER

Yapay zekanın etkisine en dirençli işler ise insanlarla fiziksel olarak çalışmayı içeren meslekler. Rapora göre hemşireler, masaj terapistleri ve kamyon ve traktör sürücüleri dahil olmak üzere makineyle ya da insanla doğrudan temas hâlinde olanlar en dayanıklı meslekler arasında.

Ayrıca çatı ustaları, bulaşıkçılar, temizlikçiler gibi bedensel iş gücüne dayalı meslekler de dirençli meslekler listesinin üstlerinde yer alıyor.