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  4. Bu nasıl baba! 2 yaşındaki çocuğunu döve döve hastanelik etti... Beyin kanaması geçirdi

Bu nasıl baba! 2 yaşındaki çocuğunu döve döve hastanelik etti... Beyin kanaması geçirdi

22.03.2025 08:52
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Tekirdağ'da kahreden bir olay meydana geldi. Muratlı ilçesinde babasının darp ettiği iddia edilen 2 yaşındaki talihsiz çocuk, yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Şüpheli baba ise tutuklandı.

Bu nasıl baba! 2 yaşındaki çocuğunu döve döve hastanelik etti... Beyin kanaması geçirdi

Tekirdağ'daki olay, gece saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; baba H.İ.Ç. tarafından henüz nedeni tam belirlenemeyen bir sebepten dolayı darp edilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç. adlı çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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BABA GÖZALTINDA

Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ baba çocuk
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