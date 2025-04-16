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Bu nasıl vicdan! Cani anne 36 günlük bebeğini pencereden attı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir 'Anne' 36 günlük bebeğini apartmanın 2. katından aşağı attı. Talihsiz bebek 2 günlük yaşam mücadelesini kazanamadı. Hayatını kaybeden bebeğin annesi Melike D. ise tutuklandı.

Bu nasıl vicdan! Cani anne 36 günlük bebeğini pencereden attı...

Alanya'da dün sabah saatlerinde tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. 5 katlı bir binanın 2. katında yaşayan Melike D. isimli bir anne 36 günlük bebeğini camdan aşağı attı.

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CANİ ANNE TUTUKLANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek, buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 gündür yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D. ise, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya anne
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