Bu nasıl vicdansızlık! Zihinsel engelli genci ayağından bağlayıp vince astılar

Ankara'da kaydedilen görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Bir iş yerinde zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp, vince asan 3 kişinin görüntüleri büyük tepki çekti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler; K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç.'yi gözaltına aldı.

Zihinsel engelli genci ayağından bağlayarak vince asan kişilerin görüntüsü büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Ankara'da kaydedildiği belirlenen görüntüler sonrası mağdurun da M.S. olduğu belirlendi.

YÜZDE 61 ZİHİNSEL ENGELLİ

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ankara engelli
