Bu sapığı bırakmayın! Genç kadını takip edip taciz etti... O anlar kamerada

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden İ.N.B. ’yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ 12 SAATTE YAKALADI

Olayın ardından İ.N. B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

İfadesinde selam verdiğini başka birşey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇIĞLIK ATMIŞ ABİSİ DIŞARI ÇIKMIŞ'

Olayla ilgili konuşan Uğur Yılmaz, "Topal biri gelmiş. Tam kız binaya girerken arkasından girmiş. Çocuk kaçmış, sapıklık işte. Çığlık atmış abisi dışarı çıkmış. Abisi de koşunca o da kaçmış. Birşey diyeceğim, ben ağzımı bozacağım ama olmayacak. Şey yapacağını da bilsem, hani saplayacağını da bilsem, yardım ederim. Bir denk gelmiyor işte" dedi.

'İŞİM VAR DEYİP ÇIKIP GERİ GELİYORMUŞ'

Yahya Kemal Mahallesi Muhtarı Recep Özbey ise, "Şahsı tanıyoruz. Burada uzun zamandır çalışıyor. Bizim bildiğimiz kendi halinde bir çocuktu. Biz de yeni öğrendik olayı; dün akşam öğrendik. Zaten bir akşam önce de polis geldi aldı. Tutuklandığını öğrendik; olayı öğrendik; üzücü bir olay. Kimsenin başına vermesin. Biz sohbet ettiğimizde buradaki arkadaşlarla birkaç sefer aynı saatlerde dışarı çıkıp geri geliyormuş. Hatta buradaki arkadaş sormuş 'Nereye gidip geliyorsun' diye. O da 'İşim var' diyormuş. Çıkıp gidip geliyormuş. Burada tezgahta oturan arkadaş, onu da tanıyoruz. 'Ben gidiyorum, geliyorum' demiş. Ben 5-6 aydır burada görüyorum onu. Bu fırıncılar sık sık yer değiştirebiliyorlar ücretlerine göre durumlarına göre; gurbetten gelenler özellikle. Geldiler, bir akşam buradan aldılar. Kameraları kontrol etmiş polis arkadaşlar. Kamerada burada kaldığı tespit edilmiş. Almışlar sonradan da çalıştığı patronunu polis aramış. 'Bunu beklemeyin bir daha' demişler. Ne oldu derken öğrendik ki üzücü bir olay olmuş" ifadelerini kullandı.

'TANIMADIĞINIZ BİRİ GELİNCE BAĞIRIN'

Özbey, "Zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Bunu hiç kimse tasvip etmez. Zaten bizim de kendi çocuklarımıza verdiğimiz öğüt bu. Yanınıza istenmeyen biri geldiğinde, sizin tanımadığınız biri geldiğinde bağırmaya başlayın. Bizim mahallemizde böyle birşeyin olması zaten mümkün değil. Ben ilk defa böyle bir taciz olayını gördüm kendi mahallemde. Kağıthane’de yaşayanlar birbirine sahiptir. Bizim de dediğimiz gibi çocuklarımıza tek öğretimiz bu. Yalnız kaldığınızda, sizin yanınıza biri geldiğinde bağırmaya başlayın. Kızcağız da öyle yapmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır