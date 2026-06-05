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Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Gazeteci Sinan Burhan, Bilecen'in katılacağı partiyi açıkladı.

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı
Recep Demircan

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yaptığı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecinde 31 Mart 2024'teki seçimlerde yüksek bir oy alarak belediye başkanı olduğunu belirtti.

"ARTIK BU DURUMDAN SIKILDIK"

Belediye başkanı seçildikten sonra CHP'de verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getiren Bilecen, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç, hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Mutlak butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan... Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz."

Hakan Bilecen, CHP den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı 1

Bilecen, bağımsız olarak görevini sürdüreceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kilis'e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek, siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

KATILACAĞI PARTİYİ AÇIKLADI

TV100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dikkat çeken bir kulis bilgisini açıkladı. Burhan, “Bir son dakika bilgisi vereyim. Bugün istifa eden CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti’ye katılacak. Bu konu bir süredir konuşuluyordu ancak artık netleştiği bilgisini paylaşabilirim. Hakan Bilecen AK Parti’ye katılacak” dedi.

Hakan Bilecen, CHP den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı 2

Sinan Burhan

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Anahtar Kelimeler:
Kilis CHP ak parti
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