Kılıçdaroğlu dün MYK'yı topladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısına başkanlık etti. Mahkeme kararı ile genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, döndüğünden beri ikinci kez MYK toplantısı yapmış oldu.

GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak atadığı Müslim Sarı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, salı günü CHP TBMM Grup Toplantısını gerçekleştireceklerini ve Genel Başkan sıfatıyla Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılacağını söyledi.

MYK toplantısının tam katılımla yapıldığını ifade eden Sarı, Türkiye gündemini, partinin durumunu ve muhtemel yol haritalarını değerlendirdiklerini belirtti.

"İYİ NİYETLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Üç vekilin Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştüğünü hatırlatan Sarı, "Bir konsensüs oluşmuş değil ama iyi niyetli görüşmeler devam ediyor" dedi.