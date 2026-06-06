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Kılıçdaroğlu dün MYK'yı topladı

Mahkeme kararıyla tekrar partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, dün Genel Merkezde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Müslim Sarı CHP TBMM Grup Toplantısını gerçekleştireceklerini ve Genel Başkan sıfatıyla Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu dün MYK'yı topladı
Melih Kadir Yılmaz

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısına başkanlık etti. Mahkeme kararı ile genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, döndüğünden beri ikinci kez MYK toplantısı yapmış oldu.

Kılıçdaroğlu dün MYK yı topladı 1

GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak atadığı Müslim Sarı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, salı günü CHP TBMM Grup Toplantısını gerçekleştireceklerini ve Genel Başkan sıfatıyla Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu dün MYK yı topladı 2

MYK toplantısının tam katılımla yapıldığını ifade eden Sarı, Türkiye gündemini, partinin durumunu ve muhtemel yol haritalarını değerlendirdiklerini belirtti.

"İYİ NİYETLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Üç vekilin Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştüğünü hatırlatan Sarı, "Bir konsensüs oluşmuş değil ama iyi niyetli görüşmeler devam ediyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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