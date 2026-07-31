Bu telefonların fiyatı 12 bin dolardan başlıyor! Sebebi arka panellerinde gizli

Lüks cihaz özelleştirme şirketi Caviar, Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonları Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın değiştirilmiş sürümlerinden oluşan yeni koleksiyonunu duyurdu.

HER TASARIMDAN YALNIZCA 19 ADET ÜRETİLECEK

Gizmochina'nın haberine göre, telefonların arka panelleri, sıcak klozoné emaye tekniğiyle hazırlanan özel görsellerle değiştirilmiş. Bu geleneksel mücevher tekniğinde renkli emayeler, tel çerçevelerin içine elle uygulanıyor.

Cihazların çerçeveler, kenarları ve kamera çıkıntıları 24 ayar altınla kaplanmış. Caviar, her tasarımın üretimini tam olarak 19 adetle sınırlandırmış.

SCARFACE SÜRÜMÜ 12 BİN 560 DOLARDAN BAŞLIYOR

Koleksiyondaki ilk iki model, standart Galaxy Z Fold 8 kasası üzerine hazırlanmış.

Scarface sürümünün arka panelinde, altın renkli guilloché deseninin önünde beyaz takım elbiseli Tony Montana portresi yer alıyor.

Modelin 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü 12 bin 560 dolardan satışa sunuluyor.

THE GODFATHER MODELİNDE DON VITO CORLEONE YER ALIYOR

The Godfather sürümü de 12 bin 560 dolarlık başlangıç fiyatına ve benzer bir 24 ayar altın çerçeveye sahip.

Telefonun arka panelinde smokin giymiş Don Vito Corleone tasvir ediliyor. Metal işçiliğinde küçük kırmızı bir gül ile filmin kukla ipleri motifi de kullanılıyor.

JOKER TASARIMI GALAXY Z FOLD 8 ULTRA’YI TEMEL ALIYOR

Koleksiyonun üçüncü modeli ise Galaxy Z Fold 8 değil, Galaxy Z Fold 8 Ultra kasası üzerine hazırlanmış.

Joker temalı arka panelde, karakteri elinde iskambil kâğıtları tutarken göstermek için mor, yeşil ve bordo emaye kullanılmış. Arka planda ise merkezden dışarı doğru yayılan geometrik bir desen bulunuyor.

Bu modelin 256 GB sürümü 12 bin 990 dolardan başlayan fiyatla sunuluyor.

KUTUDAN 24 AYAR ALTIN KAPLAMALI ANAHTAR ÇIKIYOR

Legends koleksiyonundaki tüm cihazlar, 24 ayar altın kaplamalı bir anahtarın bulunduğu özel ambalajla gönderiliyor.

Şirket, cihazlar için sipariş almaya başladı.

Caviar kısa süre önce Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dan esinlenen, 24 ayar altın detaylara ve lüks kaplamalara sahip sınırlı üretim telefonları da tanıtmıştı.