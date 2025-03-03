HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
03.03.2025 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin en gizemli sırları arasında yer alan İndus yazısını çözene 1 milyon dolar ödül verilecek. Para ödülü bilim dünyasında ses getirirken birçok amatör araştırmacıyı da iştahlandırdı. Yapay zeka bile henüz yazıyı çözemedi. Bilim insanları gizemli mesajın çözülmesi durumunda önemli tarih sorularının yanıt bulacağını vurguladı.

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Günümüz Pakistan ve Hindistan topraklarına yayılan İndus Vadisi uygarlığı, gelişmiş şehir planlaması ve ticaret ağlarıyla biliniyor. Ancak bu medeniyetin dili ve hayat biçimi hala büyük ölçüde bilinmezliğini koruyor. En büyük gizem ise, bugüne kadar çözülemeyen yazısı.

New folder (19)_New folder_AA-29243528

GİZEMİ ÇÖZENE 1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

TRT Haber'de yer verilen habere göre Hindistan’ın Tamil Nadu eyaleti, İndus yazısını çözecek kişiye 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Washington Üniversitesi'nden Prof. Rajesh P. N. Rao, "Bu yazıyı çözebilirsek Güney Asya tarihine dair önemli bir soruya cevap bulabiliriz." dedi.

İNDUS YAZISI BU ZAMANA KADAR NEDEN ÇÖZÜLEMEDİ?

İndus yazısının hala anlaşılamamasının başlıca nedenleri olarak şunlar gösteriliyor:

Az sayıda yazıt bulunması: Şimdiye kadar yalnızca 4 bin kadar yazıt keşfedildi.

Kısa metinler: Yazıtların çoğu yalnızca 4-5 sembolden oluşuyor.

Çift dilli bir belge olmaması: Rosetta Taşı gibi karşılaştırma yapmaya imkan tanıyacak bir eserin eksikliği çözümü zorlaştırıyor.

Bilim insanları, yazının sağdan sola yazıldığını ve ticaret ya da dini amaçlarla kullanıldığını düşünüyor. Ancak kesin bir çözüm henüz bulunabilmiş değil.

New folder (19)_New folder_AA-29243529

GİZEMLİ YAZI SANSKRİT KÖKENLİ Mİ?

İndus yazısının çözülebilmesi, Hindistan'daki kültürel tartışmalara da ışık tutabilir.

Sanskrit kökenli olduğu iddiası: Bazı gruplar, İndus halkının Sanskritçeye yakın bir dil konuştuğunu öne sürüyor.

Dravidyan kökenli olduğu iddiası: Diğer görüşe göre İndus dili, Güney Hindistan’daki Dravidyan dilleriyle bağlantılı olabilir.

Bu tartışma, Hindistan’daki etnik kimlik politikalarının da bir parçası haline gelmiş durumda.

YAPAY ZEKA BİLE ÇÖZEMEDİ

Bilim insanları, yapay zeka ve bilgisayar analizleriyle yazının şifrelerini çözmeye çalışıyor. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak için yeni arkeolojik keşiflere ve uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyuluyor.

PARA ÖDÜLÜ ARAŞTIRMACILARI İŞTAHLANDIRDI

Ödülün açıklanmasıyla birçok amatör araştırmacı da kendi teorilerini öne sürmeye başladı. Ancak uzmanlar, yazının bilimsel kanıtlarla çözülebileceğini vurguluyor. Binlerce yıllık bu gizem, geçmişten günümüze bir mesaj taşıyor olabilir. Ancak bu mesajın okunabilmesi için daha fazla zamana ve araştırmaya ihtiyaç var.

Uzman isim 3 ayrı yeri işaret etti: "7 ve üzeri deprem bekliyoruz"Uzman isim 3 ayrı yeri işaret etti: "7 ve üzeri deprem bekliyoruz"
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildiManisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Bahçeli Demirtaş'ı arayınca AK Partili isim "kendi mahallesine" ateş püskürdü

Bahçeli Demirtaş'ı arayınca AK Partili isim "kendi mahallesine" ateş püskürdü

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.