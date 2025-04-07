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Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, hayatını kaybetti

Bartın'da budamak için çıktığı çınar ağacında fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, hayatını kaybetti

Kabagöz köyünde budama yapmak için tarlasındaki çınar ağacına çıkan Hasan Erdoğan'ın (69) hareketsiz halde olduğunu fark eden oğlu Gürhan Erdoğan, ağaca çıktı. Babasının fenalaştığını anlayan Erdoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan görevliler, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince makara ve halat yardımıyla ağaçtan indirilen Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayı haber alan Erdoğan'ın eşi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Hasan Erdoğan'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği değerlendiriliyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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