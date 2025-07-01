HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı

Nevşehir’de, büfeden 5 bin TL değerinde sigara çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli, tutuklandı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda büfenin ve etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A. olduğunu belirledi. 5 bin lira değerinde sigara çalan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı 1

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin büfenin kepenginin bir kısmını kaldırarak, elleri ile sigaralara uzandıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T.P., R.N., K.Ö., S.P.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sıcaklık 42 dereceyi gösterdi! 'Turuncu alarm' ilan edildiSıcaklık 42 dereceyi gösterdi! 'Turuncu alarm' ilan edildi

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Antonio Conte'den Galatasaraylıları sevindirecek hareket...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt!

Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt!

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.