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Buğday Meydanı’nda hasar tespit çalışmaları yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Buğday Meydanı’nda meydana gelen yangın sonrası zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Buğday Meydanı’nda hasar tespit çalışmaları yapıldı

Vali Aydoğdu'ya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve birim amirleri eşlik etti.

Dükkanları tek tek gezen Vali Aydoğdu, Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlandığını belirterek zarar gören işyerlerinde gerekli incelemelerin yapıldığını kaydetti.

Yangın ile ilgili basın açıklaması yapan Vali Aydoğdu, yangının elektrik tesisatında meydana gelen aksaklık nedeniyle çıktığını söyleyerek, " Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle dükkandan dükkana sıçrayarak yangın meydana geldi. Belediye itfaiye ekiplerimiz, tüm kamu ekipleri ve vatandaşlarımız el birliği ile 2 saat içerisinde yangını söndürdü. Hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Çatılarda ciddi bir problem var. Drone görüntüleri alındı. Esnafımızın bir kısmının malında zarar var. Arkadaşlarımız bunun tespitini yaptıktan sonra zararın giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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