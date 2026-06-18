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Buğday tarlasında korkutan yangın

Adıyaman’da, buğday tarlasında meydana gelen yangın 45 dönümlük alanı küle çevirdi.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında yakılan anız yangını çevrede bulunan henüz biçilmemiş buğday tarlasına sıçradı.

Buğday tarlasında korkutan yangın

Adıyaman’da, buğday tarlasında meydana gelen yangın 45 dönümlük alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında yakılan anız yangını çevrede bulunan henüz biçilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Alev alev yanan buğdayları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 45 dönümlük buğday tarlası küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buğday tarlasında korkutan yangın 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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