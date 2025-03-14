Bugün 14 Mart Tıp Bayramı… Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Hekimlik, bir meslekten öte, adanmışlık hikayesidir"

14 Mart, tıp dünyasında önemli bir tarih olarak kabul edilir çünkü 1827 yılında, tıp eğitiminin modern anlamda başladığı gündür. Aynı zamanda, sağlık çalışanlarının zorlu çalışma koşullarına ve her geçen gün daha da artan yüklerine dikkat çekilmesine vesile oluyor. Özellikle pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakârlık, tüm dünyada takdir topladı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'DA KUTLADI

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Memişoğlu, "Hekimlik, bir meslekten öte, bir adanmışlık hikayesi. Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi. Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: "İNSANLIĞA İYİLİĞİ ŞİAR EDİNEN GÖNÜLLERİN HİKAYESİ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hekimlik, bir meslekten öte, bir adanmışlık hikayesi. Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi" ifadelerini kullandı.

TIP TARİHİNE BİR SAYGI DURUŞU

14 Mart 2025’te kutlanan Tıp Bayramı, Türkiye’de tıp tarihinin önemli bir gününü temsil ediyor. Osmanlı döneminde, 14 Mart 1827’de modern tıp eğitiminin temellerinin atıldığı gün olarak kabul edilen bu tarih, II. Mahmut’un Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’yi kurdurmasıyla anılıyor. Bugün, bu miras sağlık çalışanlarının fedakârlıklarıyla taçlanıyor. Hastanelerde ve tıp okullarında düzenlenen törenlerle, Hipokrat’tan günümüze uzanan tıp biliminin gelişimi kutlanır.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır