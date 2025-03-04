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Bugün Dünya Obezite günü: Kadıköy halkı farkındalık için yürüdü…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
04.03.2025 16:12
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Kadıköy'de, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında obeziteye dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ellerinde pankartlarla bir araya gelen onlarca vatandaş, Dalyan Sahilinden Caddebostan Sahili'ne kadar yürüyerek farkındalık oluşturdu. Etkinliğe, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Bu anlamlı yürüyüş, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapmayı ve obeziteye karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi.

Bugün Dünya Obezite günü: Kadıköy halkı farkındalık için yürüdü…

Kadıköy Belediyesi, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde yürüyüş etkinliği düzenledi.

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Fenerbahçe Dalyan Sahili'nde bir araya gelen genci yaşlısı onlarca Kadıköylü hep beraber Caddebostan Etkinlik Alanı'na kadar yürüdü.

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Vatandaşlar yürüyüş esnasında ellerinde tuttukları pankartlar ile de obeziteye karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

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Yürüyüş, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda yapılan zumba dansı ile son buldu.

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Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da vatandaşlarla beraber yürüdü.

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“YENİ DÖNEMİN BÜYÜK HASTALIKLARINDAN BİR TANESİ”

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Kösedağı, "Bugün Dünya Obezite Günü. Obezite malesef yeni dönemin büyük hastalıklarından bir tanesi. Çünkü yeni ve dijitalleşen dünyada oturduğumuz yerden birçok işi halledebiliyoruz. Ama biz buna rağmen hareket etmeye yürümeye ve spor yapmaya insanları teşvik ediyoruz. Şu anda onlarca Kadıköylü komşumuzla beraber obezite farkındalığı ile ilgili parkurda yürüyüş gerçekleştireceğiz. Sadece bugüne özel değil, herkesi spor yapmaya hareket etmeye ve doğada yürüyüş yapmaya davet ediyorum. Çünkü hareket en büyük sağlık unsurlarından bir tanesi. Ama bunu unutuyoruz. Artık hayvanlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız obez oluyor. Bunun önüne geçmek için temel felsefemiz hareket etmek" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
obezite Kadıköy Caddebostan Sahili
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