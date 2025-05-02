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Bugün Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli 02 Mayıs Cuma hava durumu!

Kocaeli 02 Mayıs Cuma hava durumu raporu yayımlandı. Bugün Kocaeli'de hava durumu hafif yağmur ve çiseli olacak.

Bugün Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli 02 Mayıs Cuma hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Kocaeli'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8°C ile 14°C arasında değişecek. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 19°C arasında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar ise 8°C ile 23°C arasında değişecek. Bu dönemde de bölgede parçalı ve çok bulutlu hava koşulları devam edecek. Yerel sağanak yağışlar yine bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların devam edeceği öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini unutmamak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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