Buharkent Belediyesi'nden 'cami alanı' iddialarına yanıt

Buharkent Belediyesi, son günlerde bazı basın-yayın organlarında yer alan 'Buharkent Belediyesi cami alanlarını borç karşılığında devrediyor' şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Buharkent Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi döneminden itibaren ağırlaşan ekonomik şartlar ve belediye bütçesindeki sınırlılıklar sebebiyle belediye ve bağlı şirketin vergi borçlarının ödenmesi konusunda Maliye Hazinesi'ne arsa devri yoluyla çözüm üretme kararı alındığı belirtildi. Söz konusu parsellerin Üçeylül Mahallesi 419/30 parselde bulunan Yeni Camii ve Kamilpaşa Mahallesi 307/6 parselde bulunan Kamilpaşa Camii olup ilgili parsellerin Buharkent'in kuruluşundan bu yana belediyeye ait taşınmazlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tapu ve imar kayıtlarında 'cami alanı' olarak geçen bu taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisli durumda olduğu vurgulandı. Belediye kaynakları, bu taşınmazların devrinin kamuya yani devlete yapılacağını, 'cami satışı' gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, CHP'li Meclis Üyesi'nin komisyon raporuna şerh koyarak söz konusu arsaların borca karşılık devri yerine ihale yoluyla satılmasını savunduğu ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, şu ifadeleri kullandı: "Bizim tercihimiz, belediye mülkiyetindeki bu arsaların milletin malı olarak yine devlette kalması yönündedir. Biz cami arsalarının, bu arsaları belki de yüz yıldır kullanan Devletin Maliye Hazinesi'ne devrini uygun bulduk. CHP'li meclis üyeleri ise cami arsalarının üçüncü kişilere satışını talep etmiştir. Kamuoyunun bu konuda yanlış yönlendirilmesini doğru bulmuyoruz."

Belediye yetkilileri, Buharkent Belediyesi'nin şeffaflık anlayışıyla hareket ettiğini ve kamu yararını gözetmeye devam edeceğini ifade etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Buharkent
