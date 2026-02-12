HABER

Bulanık’ta huzur uygulaması: Silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen huzur uygulaması kapsamında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

2025 yılının son dönemlerinde ilçede meydana gelen cinayetlerin ardından güvenlik önlemlerini artıran Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında sabit ve hareketli uygulamalarla gerçekleştirdiği denetimlerin bilançosunu paylaştı. Bölgesel huzur uygulamaları kapsamında 12 bin 261 kişi hakkında GBT sorgusu yapılırken, 4 bin 671 araç kontrol edildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 aranan şahıs yakalanırken, 8 tabanca, 11 bıçak, 11 muşta da ele geçirildi. 4,05 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği uygulamada, bireysel silah ticareti kapsamında yürütülen soruşturmada ise 3 tabanca ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ile evden hırsızlık olayında çalınan malzemelerle yakalanan 1 kişinin tutuklandığı uygulamada, bandrolsüz sigara ve kaçak tütün ele geçirilirken, 12 yoklama kaçağı hakkında da işlem yapıldı.
Kumar oynayan 4 kişiye ve yer sağlayan 1 kişiye işlem yapılırken, trafik ekiplerinin denetimlerinde 373 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 188 bin 379 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Muş
