Bulanık’ta huzur uygulaması: Silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

2025 yılının son dönemlerinde ilçede meydana gelen cinayetlerin ardından güvenlik önlemlerini artıran Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında sabit ve hareketli uygulamalarla gerçekleştirdiği denetimlerin bilançosunu paylaştı. Bölgesel huzur uygulamaları kapsamında 12 bin 261 kişi hakkında GBT sorgusu yapılırken, 4 bin 671 araç kontrol edildi. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 aranan şahıs yakalanırken, 8 tabanca, 11 bıçak, 11 muşta da ele geçirildi. 4,05 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği uygulamada, bireysel silah ticareti kapsamında yürütülen soruşturmada ise 3 tabanca ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ile evden hırsızlık olayında çalınan malzemelerle yakalanan 1 kişinin tutuklandığı uygulamada, bandrolsüz sigara ve kaçak tütün ele geçirilirken, 12 yoklama kaçağı hakkında da işlem yapıldı.

Kumar oynayan 4 kişiye ve yer sağlayan 1 kişiye işlem yapılırken, trafik ekiplerinin denetimlerinde 373 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 188 bin 379 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.



