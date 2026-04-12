Bulanık’ta nisan ayında kar sürprizi

Bahar mevsiminin ortasında yağan kar, ilçe merkezini ve çevresini kısa sürede beyaza bürüdü. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe genelinde parklar, sokaklar ve araçların üzeri karla kaplanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyanırken, alışık olunmayan bu manzara dikkat çekti.

Nisan ayında yağan karın kendileri için sürpriz olduğunu belirten ilçe sakinlerinden İsmail Güzel, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Normalde bu aylarda bahar havası olurdu. Bu yıl hava şartları oldukça farklı seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde ve bazı kırsal mahalle yollarında kısa süreli aksamalar yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri yolların açık kalması için çalışma başlattı. Ekiplerin özellikle sabah saatlerinde yoğun mesai harcadığı görüldü.



