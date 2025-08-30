HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Buldan'da başlayan yangın Aydın'ın bazı mahallerine ulaştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın dün akşam Aydın'ın bazı mahallerine kadar ulaştı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalelerde bulunduğu yangın devam ediyor.

Buldan'da başlayan yangın Aydın'ın bazı mahallerine ulaştı

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın 3 gündür aralıklarla yanmaya devam ediyor. Dün akşam yangının Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne ulaştı. Sarp arazide olan ormanlık alan yangını söndürmek için çalışmalarda bulunan ekipleri zorlaştırdığı öğrenilirken havadan ve karadan ekipler müdahalelerde bulunuyor. Aydın'ın Bostanyeri ile Arıklar Mahallerine tehlike oluşturmaması için Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar bölgede teyakkuzda bulunduğu öğrenildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"Çocuklarını teslim ederken eski eşi darp etti! "3 senedir boşanmış durumdayım, 2 senedir şiddet görüyorum"
15-20 kişilik gruplarla gelip...15-20 kişilik gruplarla gelip...

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

15-20 kişilik gruplarla gelip...

15-20 kişilik gruplarla gelip...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Mourinho'nun ayrılık haber gelir gelmez paylaştı! İrfan Can'ın eşinden olay hamle...

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

Sosyal medya fenomeninden kahreden haber! Ailesiyle kamyonette ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.