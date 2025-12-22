HABER

Buldan Gençlik Merkezinde mini hayvanat bahçesi kuruldu

Buldan Gençlik Merkezinde minik kalplere hayvan sevgisi aşılamak için mini hayvanat bahçesi kuruldu.

Buldan Gençlik Merkezinde mini hayvanat bahçesi kuruldu

Buldan Gençlik Merkezi bahçesinde, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla mini hayvanat bahçesi oluşturuldu. Çeşitli hayvanların yer aldığı bu özel alan, çocukların hem eğlenerek öğrenmesine hem de canlılara karşı sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sağlıyor. Etkinlik kapsamında çocuklar, hayvanları yakından tanıma, onları besleme ve bakım süreçlerini gözlemleme fırsatı buluyor. Uzmanlar ve gönüllüler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, hayvanlara sevgiyle yaklaşmanın ve onların yaşam haklarına saygı duymanın önemi anlatıyor. Buldan Gençlik Merkezi bu tür etkinliklerle çocukların empati duygularını geliştirmeye, doğa ve hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazandırmaya yönelik araç olmaya devam ediyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

