Buldan’da kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi

Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ile 9 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Denizli’nin Buldan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye farklı illerden kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kaçak nargile tütünü getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Denizli’nin Buldan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye farklı illerden kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kaçak nargile tütünü getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelinin yanında bulunan paketlerde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol ile 9 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

