Buldan’da zorlu şartları yangına müdahaleyi güçleştiriyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde altıncı gününe giren orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalar devam ediyor.

Buldan'da zorlu şartları yangına müdahaleyi güçleştiriyor

Yangını söndürme çalışmalarıyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına; 20 helikopter ile havadan, 619 araç ve 2 bin 205 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yangının enerjisi büyük oranda düşürülmekle birlikte kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir. Zorlu arazi şartları nedeniyle koşullar oldukça güç olmasına rağmen söndürme çalışmaları; orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmî kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Buldan
