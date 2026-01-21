Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Ümraniye-Şile yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HIB 578 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y., makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden ticari taksiye çarptı.
Savrulan araç bariyerlere girerek durabildi. Bariyerlere saplanan otomobilde bulunan sürücü G.Y. ile yolcu D.Y., vatandaşlar tarafından ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Üsküdar yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
