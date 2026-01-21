HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Ümraniye-Şile yolunda gece saatlerinde makas attığı iddia edilen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, ticari taksiye çarptıktan sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Ümraniye-Şile yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HIB 578 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y., makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden ticari taksiye çarptı.

Ümraniye de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı 1

OTOMOBİL BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI

Savrulan araç bariyerlere girerek durabildi. Bariyerlere saplanan otomobilde bulunan sürücü G.Y. ile yolcu D.Y., vatandaşlar tarafından ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye de alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı 2

Kaza nedeniyle Üsküdar yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile görüştüİletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile görüştü
Hatay’da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandıHatay’da 750 bin liralık hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Ümraniye kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.