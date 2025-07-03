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Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı gelişme! Doktorluktan geçici süre men edildi!

Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebebiyet veren Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı gelişme yaşandı. Cihantimur, hastasının görüntülerini izinsiz yayınladığı iddiasıyla meslekten geçici olarak men edildi.

Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı gelişme! Doktorluktan geçici süre men edildi!
Doğukan Akbayır

İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'ye çarpan ve ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un babası Estetik Cerrah Opr. Dr. Bülent Cihantimur hakkında “hasta sırrını açıklama” iddiasıyla soruşturma açıldı.

Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı gelişme! Doktorluktan geçici süre men edildi! 1

ESTETİK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Dr. Bülent Cihantimur tarafından estetik ameliyat geçiren hasta A.U vücuduna ait görüntülerin kendisinden izin alınmaksızın internet ve TLC TV kanalında yayınlandığını iddia etti. Hasta A.U bu durumun kişilik haklarının ihlali ve kişisel verilerin yayma suçu teşkil ettiğini belirterek Dr. Cihantimur'un cezalandırılmasını talep etti.

Hastanın şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Dr. Bülent Cihantimur hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/Ç ve 7. maddeleri kapsamında soruşturma açılmasına karar verdi.

“HASTA PAYLAŞILMASINA İZİN VERDİ” İDDİASI

Dr. Bülent Cihantimur, savunmasında, ameliyat öncesi, sonrası ve anına ilişkin çekimlerin hastanın kendi rızası ve bilgisi dahilinde yapıldığını, bu çekimlerin ve yayınların hastane ve kendi onayıyla gerçekleştirildiğini savundu. Savunmasına ek olarak, hastanın imzaladığı 2018 tarihli "Feragatname" başlıklı bir belge sunarak, hastanın görüntülerin yayınlanmasına izin verdiğini ileri sürdü.

Onur Kurulu yaptığı incelemede, hekimlerin mesleki sırları kanuni mecburiyet olmadıkça ifşa edemeyeceğini ve hastanın rızası veya kanuni mecburiyet olmaksızın açıklanamayacağını belirtti. Kurul, hukuki düzenlemelerin kişisel sözleşmeler yoluyla geçersiz kılınamayacağı kuralından hareketle Cihantimur'un sunduğu "Feragatname" belgesinin, kişisel ameliyat görüntülerinin kullanım yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığına hükmetti.

Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı gelişme! Doktorluktan geçici süre men edildi! 2

YAYINI KALDIRMA TALEBİNİ UYGULAMADI

Cihantimur'un bu yayınların kendi rızasıyla yapıldığını belirtmesine rağmen, yayınların yayından kaldırılması talebi olmasına rağmen kaldırılmamasının hekimin mesleki sorumluluklarını yerine getirmediği anlamına geldiği vurgulandı. Hastanenin de bu durumdan sorumlu olduğu belirtildi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA

Onur Kurulu, Dr. Bülent Cihantimur'un hastaya ait görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığı ve TV'de paylaşılmasına aracılık ettiği eyleminin, hekimin sır saklama yükümlülüğüne aykırı olduğuna kanaat getirdi. Kurul, Dr. Bülent Cihantimur'un 1 aylığına meslekten uzaklaştırılmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜLERİ SANSÜRSÜZ YAYINLANDI

Ekol TV’ye konuşan A.U’nun avukatı Devrim Nur Kayabalı, estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un yaklaşık dört yıl önce TLC kanalıyla yaptığı bir programa katılan kişilere ücretsiz estetik operasyonlar yapıldığını ve karşılığında "öncesi/sonrası" görsellerinin yayınlandığını aktaran aktardı. Kayabalı, müvekkilinin İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen doçent olduğu dönemde bu programa başvurduğunu belirtti.

Kayabalı’nın açıklamasına göre, çekimler sırasında müvekkilinin görüntüleri tamamen çıplak halde, hem Bülent Cihantimur hem de hastanesi ve kanal tarafından sansürsüz bir şekilde yayınlandı. Kayabalı, estetik operasyonun da tamamlanmadığını vurguladı.

Kaynak: Darp Haber

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Anahtar Kelimeler:
Timur Cihantimur Oğuz Murat Aci
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