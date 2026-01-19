HABER

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den istifa kararı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı görevini güven içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova'ya devredeceğini bildiren Radev, "Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Radev, Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, istifasını yarın Anayasa Mahkemesine sunacağını, görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredeceğini duyurdu.

Halka seslenişinde, 9 yıllık çalışmalarını değerlendiren Radev, bu dönemde 7 kez geçici hükümetler kurmak zorunda kaldığını anımsattı.

Rumen Radev, aynı dönemde Bulgaristan'ın (Schengen alanına katılarak ve avroya geçerek) Avrupa entegrasyonunu tamamladığına işaret ederek, bu iki başarının ülkeye maalesef huzur ve istikrar getiremediğini söyledi.

"MAFYAYA KARŞI BİR GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLUŞTU"

Son anayasal değişiklikler sayesinde oligarşinin yürütme organlarına el koyduğunu belirten Radev, "Sonbahardaki halkın protestoları iktidarı düşürerek, mafyaya karşı bir görüş birliği oluşturdu." dedi.

Radev, Bulgaristan'daki vatandaşların siyasi hayal kırıklığından da söz ederek, "Yeni bir toplumsal sözleşmeye muhtacız. Sonbahardaki protestolarda sokaklara dökülen gençlerimiz, artık Bulgaristan'ı terk etmek istemediklerini net şekilde ifade etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı görevini güven içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova'ya devredeceğini bildiren Radev, "Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MAHKEMENİN KARAR ALMASI GEREKİYOR

Radev'in istifası, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmedikçe, hukuki geçerlilik kazanmıyor. Bu nedenle istifa, ancak Mahkemenin alacağı resmi kararla yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Radev'in görevden ayrılmasının ardından, anayasal prosedür uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Bulgaristan'da daha önce bir cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan istifa etmemiş olması nedeniyle Radev'in kararı, "ülkede tarihi bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

19 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
