Bulgaristan, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Bulgaristan’da seçmenler, hayat pahalılığı ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle Karadeniz’de artan güvenlik endişelerinin damga vurduğu seçim kampanyasının ardından bugün yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek için oy kullanıyor.

Seçimlerde oy verme işlemi, sabah yerel saatle 07.00’de başladı. Yaklaşık 6,6 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlerde ülke genelinde 12 bin 70, yurt dışında ise 613 sandık kuruldu. Oy verme işlemi yerel saatle 20.00’ye kadar devam edecek ve sandık başında bekleyenlerin bulunması halinde süre 21.00’e kadar uzatılabilecek. Seçimlerde vatandaşlar, hem cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı makamları için ortak aday listesine oy veriyor ve seçimlerde toplam 27 aday ikilisi yarışıyor.

Ülkede seçimler, Karadeniz’de Bulgaristan açıklarındaki ticari gemilere yönelik İHA saldırılarının ardından ülkeye güvenlik endişelerinin hakim olduğu bir süreçte yapılıyor. Seçimler aynı zamanda Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşlar nedeniyle enerji fiyatlarının artması ve enflasyon nedeniyle birçok Bulgar vatandaşının geçinmekte zorlandığı bir dönemde ekonomik kaygıların gölgesinde gerçekleşiyor.

Oylama öncesinde yapılan anketlerde, 62 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve 50 yaşındaki eski geçici Başbakan Andrey Gyurov öne çıktı.

"Bulgaristan’ın Avrupa’da kendi sesine ve güçlü bir diplomasiye sahip olmasını istiyorum"

Ukrayna’daki savaşa ilişkin farklı görüşlere sahip olan iki adaydan hangisinin kazanacağı, ülkenin dış politikası üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip olacak. Bu yıl geçici başbakanlık görevini yürüten Gyurov, Batı yanlısı reformcu partiler tarafından destekleniyor ve uzun süredir Ukrayna’ya desteğini dile getiren bir siyasetçi olarak biliniyor. Başbakanlığı sırasında Ukrayna ile bir güvenlik anlaşması da imzalayan Gyurov, perşembe günü yapılan bir mitingde, "Bulgaristan’ın Avrupa’da kendi sesine ve güçlü bir diplomasiye sahip olmasını istiyorum. Bulgaristan’ın net bir tutumla kendi menfaatlerini savunan güvenilir bir NATO müttefiki olmasını istiyorum" demişti.

"Rakiplerim Rusya’ya karşı bir yıpratma savaşı yürütülmesini savunuyor"

Başbakan Rumen Radev’in parlamento seçimlerine katılabilmek üzere ocak ayında cumhurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından bu görevi devralan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ise birçok analist tarafından Rusya’ya yakın siyasi çizgi benimseyen bir politikacı olarak nitelendiriliyor. Başbakan Radev tarafından da desteklenen Yotova, Avrupa’nın Ukrayna’ya askeri yardımlarına karşı çıkıyor ve Moskova ile müzakerelere öncelik verilmesini savunuyor. Perşembe günü yapılan bir mitingdeki konuşmasında Yotova, "Rakiplerim Rusya’ya karşı bir yıpratma savaşı yürütülmesini savunuyor. Gerçek şu ki, en çok yıpranan bizler oluyoruz" demişti.

Seçimi Yotova’nın kazanması, Başbakan Radev’in desteklediği siyasi çizgiye halk desteğini ortaya koyacak. Gyurov’un kazanması ise Bulgar siyasetinde muhalefete ağırlık kazandıran bir sonuç olarak okunacak.

Anketlerde Yotova önde

Bu hafta Alpha Research tarafından yapılan bir seçim anketi, Yotova’nın yüzde 41, Gyurov’un ise yüzde 28 oranında oy alacağını ortaya koymuştu. Market Links tarafından bu ay yapılan bir araştırma ise Yotova’nın oy oranını yüzde 47,3, Gyurov’un oy oranını ise yüzde 30,6 olarak göstermişti.

İkinci tur 1 Kasım’da

Bugünkü seçimlerde adaylardan hiçbirinin seçmenlerin yüzde 50’sinden fazlasının desteğini alması beklenmiyor. Seçimlerin ilk turda tamamlanması için adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alması ve aynı zamanda katılımın yüzde 50 oranını aşması gerekiyor. Seçimlerde hiçbir adayın seçilmek için gereken şartları sağlayamaması halinde seçimlerin ikinci turunun 1 Kasım’da yapılması planlanıyor.