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Bulgaristan'da 70 araçlık iki kaza! 10'dan fazla can kaybı var

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Bulgaristan kabus gibi bir güne uyandı. Sabah saatlerinde Trakya Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 70 araç birbirine girdi. 10'dan fazla can kaybı olduğu bildirilirken 50'ye yakın yaralı var. Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, 50'ye yakın kişi yaralandı.

Bulgaristan da 70 araçlık iki kaza! 10 dan fazla can kaybı var 1

İKİ AYRI ZİNCİRLEME KAZA

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

70 ARAÇLIK BİRBİRİNE GİRDİ

Sliven Valisi Mihail Kasherov, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 50'ye yakın kişinin yaralandığını bildirdi.

Bulgaristan da 70 araçlık iki kaza! 10 dan fazla can kaybı var 2

İKİ YÖNLÜ KAPATILDI

Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.

Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.

Bulgaristan da 70 araçlık iki kaza! 10 dan fazla can kaybı var 3

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken, bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.

Bulgaristan da 70 araçlık iki kaza! 10 dan fazla can kaybı var 4

Savunma Bakanlığı, yaralıların nakline destek vermek üzere "Spartan" tipi kargo uçağının Burgaz'a hareket ettiğini duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bulgaristan zincirleme kaza
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