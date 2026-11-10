Niğde’de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Atatürk’ü Anma Töreni, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Remide Yılmaz Atabek Lisesi Müdürü Arif Öztürk yaptı. Öztürk, "Oğuz Kağan’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugün ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımıza kadar uzanan köklü bir tarihi çizgisidir. Bu çizgi Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, Yakutistan bozkırlarından Yemen’e kadar geniş bir coğrafyada iz bırakmış devlet geleneğimizi, kültürel zenginliğimizi ve ortak hafızamızı içinde barındırır. Bizlere düşen bu köklü mirası Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına aynı bilinç ve sorumlulukla taşımaktır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu, şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır