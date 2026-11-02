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Bulgaristan'da denge değiştirecek seçim sonucu! Yotova farkla kazandı

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, zaferlerini ilan etti. Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, Yotova yüzde 57,4 oy alırken, Andrey Gyurov yüzde 39,6'da kaldı.

Bulgaristan'da denge değiştirecek seçim sonucu! Yotova farkla kazandı

Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçimini Yotova açık farkla önde tamamladı. Yotova, Valchev ve Başbakan Rumen Radev'le birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap etti. Seçimi önde tamamlayan Yotova ve Valchev, konuşmalarında seçim zaferlerini ilan ettiler.

Kendilerine destek veren ya da vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı analiz yapacaklarını söyledi.

Yotova, "Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi. Yotova ayrıca, Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini de bildirdi.

Bulgaristan da denge değiştirecek seçim sonucu! Yotova farkla kazandı 1

"DEMOKRASİNİN GÜVENCESİ OLMAK İÇİN"

Valchev ise konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçmenlerin Bulgaristan'ın kadın cumhurbaşkanına sahip olması için seçime yüksek oranda katılım gösterdiğini söyledi.

Bulgaristan'da demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını dile getiren Valchev, vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.

Bulgaristan da denge değiştirecek seçim sonucu! Yotova farkla kazandı 2

"ÜLKEYE LAYIK BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞINIZA İNANIYORUM"

Başbakan Radev ise kısa sürede olağanüstü bir seferberlik göstererek etkileyici bir sonuç aldıklarını söyledi.

Radev, seçim zaferlerinden dolayı Yotova ve Valchev'i tebrik ederek, "Sayın Yotova, 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bulgaristan'ın zor zamanlarında, üstlenmek zorunda olduğunuz bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan da denge değiştirecek seçim sonucu! Yotova farkla kazandı 3

RUS YANLISI POLİTİKA YÜRÜTMESİ BEKLENİYOR

Seçime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Kiril Valchev ile birlikte katılan 62 yaşındaki Yotova, 2016 ve 2021 yıllarında cumhurbaşkanlığına seçilen mevcut Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile birlikte çalışmış ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmıştı. Solcu siyasetçi, Radev’in genel seçimlerde aday olmak üzere cumhurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından anayasa gereği ocak ayında geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamına getirilmişti. Radev, nisan ayında düzenlenen erken genel seçimde büyük bir zafer kazanmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Yotova’ya destek vermişti. Radev’in siyasi pozisyonuna yakın bir isim olan ve Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisi'nin yanı sıra siyasi kariyerine başladığı Sosyalist Parti tarafından desteklenen Yotova, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve Moskova ile diyaloğun sürdürülmesini savunurken, Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor.

Bulgaristan da denge değiştirecek seçim sonucu! Yotova farkla kazandı 4

KİRİL VALCHEV KİMDİR?

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 1973’te dünyaya gelen Valchev, Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1995'te Almanya'nın Köln kentinde Deutsche Welle'de radyo yönetimi eğitimi alan Valchev, 2000'de ABD'de Alman Marshall Fonu'nun Avrupa Liderleri Programında bursiyer oldu. 2003'te Londra'daki BBC'nin Bulgarca servisinde staj yaptı.

Valchev, 1994'ten itibaren radyo programlarının yazarlığını ve sunuculuğunu yaptı. Gazeteciliğin yanı sıra hukuk alanında da çalışan Valchev, 2000-2004 yıllarında Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medeni hukuk alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2005'ten bu yana medya ve fikri mülkiyet alanlarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosunun yönetici ortağı olarak çalışan Valchev'in avukatlık faaliyetleri, medya, fikri mülkiyet, medeni hukuk ve ticaret hukuku alanlarında yoğunlaştı.

2019-2020 yıllarında Bulgaristan Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonunun Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin uzman grubunda yer alan Valchev, medya alanında çeşitli ödüllere layık görüldü.

1993-1995 yıllarında BTA'nın Yurt Dışı Haberler servisinde çalışan Valchev, 27 Ocak 2021'de Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan
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