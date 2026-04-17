HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan'da seçim ihlalleri! 360 kişiye gözaltı

Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle şu ana kadar 360 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bulgaristan'da seçim ihlalleri! 360 kişiye gözaltı

Dechev, basına yaptığı açıklamada, ülke genelindeki emniyet birimlerini ziyaret ettiğini ve yöneticilerle görüştüğünü belirterek, oy satın alma girişimlerine karşı tüm birimlere tavizsiz davranmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

360 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülke genelinde seçim ihlallerine ilişkin 2066 ihbar alındığını bildiren Dechev, 360 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Dechev, insanların artık İçişleri Bakanlığının yeni yönetimine daha çok güvendiğini vurgulayarak, "Bir vatandaş yaptığı ihbarın ciddiye alınmayacağını düşünürse bunu bildirmez. İhbarların artması, güvenin arttığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine ilişkin yasa ihlallerinde bulunanlara yönelik bazı önlemler aldıklarını ifade eden Dechev, "Uyarılarımıza rağmen seçimle bağlantılı suç işlemeye devam edenler için bazı sürprizlerimiz var." dedi.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.