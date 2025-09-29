Farklı yeme bozuklukları bulunmaktadır. Bu bozukluklar genel olarak psikolojik temellerle açıklanır. Kişilerin farklı nedenlere bağlı olarak az ya da çok yemeleri yeme bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak stres, neşe, endişe gibi çeşitli duygular ve hisler aşırı yeme ya da iştah kesilmesi gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Bulimia nervoza nedir, nasıl anlaşılır?

Bir yeme bozukluğu türü olan bulimia nevroza, en ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kadar önemli kabul edilen bir yeme bozukluğudur. Genel olarak çok kısa süreler içinde aşırı yiyecek tüketiminin sık olarak tekrar edilmesi ve hemen sonrasında fazla kalorilerden kurtulma amacı ile kendini zorla kusturmaya, uzun süre yemek yememeye, aşırı egzersiz ve spor yapmaya kadar farklı şekillerde kendini gösterebilmektedir.

Bulimia nevroza hastalığına sahip olan bir kişi genel olarak ortalama kilosunu koruyabilmektedir. Ancak bu durum kişinin hastalığını daha tehlikeli kılar çünkü bulumia nevroza hastalığı bu durum nedeni ile anoreksiya nevroza hastalığından çok daha zor fark edilir hale gelir. Kişinin kilosu değişmediği için hastalığı fark edebilmek de zorlaşmaktadır. Bu hastalığın fark edilebilmesi için belli başlı belirtilerin bilinmesi ve dikkatle takip edilmesi gerekir.

Bulimia nervoza belirtileri nelerdir?

Ciddi bir yeme hastalığı ya da yeme bozukluğu olarak ifade edilen bulimia nevroza teşhis etmesi ya da şüphe duyulması zor bir rahatsızlıktır. Kişilerde bu hastalığın oluşması zamanla olur ve genel olarak şu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar:

Depresyon

Anksiyete bozuklukları

Genetik

Hormonlar

Kültürel nedenler

Aşırı stres

Sık sık yapılan diyet

Travmatik bazı durumlar ve olaylar

Bu hastalığın belirtileri ise kendini şu şekilde gösterebilmektedir: