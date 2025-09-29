HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bulimia nervoza nedir, nasıl anlaşılır?

Kişilerde psikolojik ya da fizyolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelen birçok hastalık görülebilir. Bu hastalıkların çoğu genel olarak birbiri ile bağlantılı olabilmektedir. Yeme bozuklukları da daha çok psikolojik olarak açıklanır ve farklı nedenlerden ötürü yaşanabilir.

Bulimia nervoza nedir, nasıl anlaşılır?
Ferhan Petek

Farklı yeme bozuklukları bulunmaktadır. Bu bozukluklar genel olarak psikolojik temellerle açıklanır. Kişilerin farklı nedenlere bağlı olarak az ya da çok yemeleri yeme bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak stres, neşe, endişe gibi çeşitli duygular ve hisler aşırı yeme ya da iştah kesilmesi gibi durumlara sebep olabilmektedir.

Bulimia nervoza nedir, nasıl anlaşılır?

Bir yeme bozukluğu türü olan bulimia nevroza, en ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kadar önemli kabul edilen bir yeme bozukluğudur. Genel olarak çok kısa süreler içinde aşırı yiyecek tüketiminin sık olarak tekrar edilmesi ve hemen sonrasında fazla kalorilerden kurtulma amacı ile kendini zorla kusturmaya, uzun süre yemek yememeye, aşırı egzersiz ve spor yapmaya kadar farklı şekillerde kendini gösterebilmektedir.

Bulimia nevroza hastalığına sahip olan bir kişi genel olarak ortalama kilosunu koruyabilmektedir. Ancak bu durum kişinin hastalığını daha tehlikeli kılar çünkü bulumia nevroza hastalığı bu durum nedeni ile anoreksiya nevroza hastalığından çok daha zor fark edilir hale gelir. Kişinin kilosu değişmediği için hastalığı fark edebilmek de zorlaşmaktadır. Bu hastalığın fark edilebilmesi için belli başlı belirtilerin bilinmesi ve dikkatle takip edilmesi gerekir.

Bulimia nervoza belirtileri nelerdir?

Ciddi bir yeme hastalığı ya da yeme bozukluğu olarak ifade edilen bulimia nevroza teşhis etmesi ya da şüphe duyulması zor bir rahatsızlıktır. Kişilerde bu hastalığın oluşması zamanla olur ve genel olarak şu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar:

  • Depresyon
  • Anksiyete bozuklukları
  • Genetik
  • Hormonlar
  • Kültürel nedenler
  • Aşırı stres
  • Sık sık yapılan diyet
  • Travmatik bazı durumlar ve olaylar

Bu hastalığın belirtileri ise kendini şu şekilde gösterebilmektedir:

  • Ciltte kuruluk
  • Öncelikli olan başka etkinlikler ve sorumluluklar olsa da spor ve egzersiz yapma eylemlerini öne çekme ve aşırı sürelerde yapma
  • Odaklanmada güçlü
  • Uyku bozukluğu
  • Sıkı bir diyet uygulanmış olmasına rağmen ardından aşırı yeme durumunun görülmesi
  • İştah bastırmak için detoks çayları içmek
  • Yemekten sonra duş almak
  • Müshil ya da idrar söktürücü ürünler kullanmak
  • Çevre ile kilo verme, kalori, diyetler hakkında çok fazla konuşmak
  • Vücut şekli ile ve ağırlık ile ilgili tekrar eden takıntılı tavır ve söylemler
  • Aşırı sinirlilik hali
  • Fazla depresif ve suçlu hissetmek
  • Aşırı yeme durumundan sonra gerçeklik algısından kopmak
  • Çok sık öz eleştiri yapmak ve buna gerek duymak
  • Çevresinden sürekli onay alma ihtiyacı hissetmek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımıSumud Filosu'nda bir tekne su almaya başladı! Türkiye'den tahliye yardımı
Yer: Manisa... 1'i çocuk 5 kişi ölmüştü: Korkunç kaza saniye saniye kameralarda!Yer: Manisa... 1'i çocuk 5 kişi ölmüştü: Korkunç kaza saniye saniye kameralarda!

Anahtar Kelimeler:
hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.