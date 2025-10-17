Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olmuştu! İşletme sahibinin savunması çileden çıkardı: "Tavuk gibi bahsediyorsunuz"

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023’te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi’deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti.

YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Konu uzun süre gündemdeki yerini korurken, bahsi geçen işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilmişti. Acı olayın ardından işletme sahibi 11 yıl ceza alırken, bu karar istinaftan döndü. Kamp alanının işletmecisinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

"DİĞER SELLERE BAKARSAK ALTI KATI YATILDI"

Tutuklu bulunan işetme sahibinin savunması ortaya çıktı. İşletme sahibi Bülent B. farklı olaylarla kendisine verilen cezayı karşılaştırdı ve "Yani benim kadar yatan yok. Diğer sellere bakarsak altı katı yatıldı. Ben işimin başına dönmeliyim. Zor durumdayız. Sel felaketi sonrasında işçi sayımız 200’den 100’e düştü" dedi.

"ALKOLLÜ, EHLİYETSİZ; 6 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 4 AY YATTI"

Sözlerine devam eden işletme sahibi, "5 kişiye çarpan geliyor cezaevine, 5 kişiyi uyurken ezmiş adam, 1 ay sonra çıkıyor. Konya’da 21 yaşında bir delikanlı. Hız sınırı 50, 80’le, alkollü, ehliyetsiz, 6 kişiyi; anneanneyi, iki kızını ve torunlarını öldürdü. 4 ay yattı ve aldığı ceza 4 yıl 2 ay" ifadelerini kullandı.

SAVUNMASI ÇİLEDEN ÇIKARDI: "TAVUK GİBİ BAHSEDİYORSUNUZ"

İşletme sahibinin savunması aile yakınlarını sinirlendirdi. Bir kadının, "Tavuktan bahseder gibi bahsediyorlar. Lütfen biz insanız, biz anneyiz. Tavuk gibi bahsediyorsunuz. Beş insan, üç insan, on insan" dediği duyuldu.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince yapılan değerlendirmede, "İşletme sahibi tutuklu sanık Bülent B. hakkında failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanın nazara alınmak suretiyle fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde ceza maddesinde öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hüküm olunması gerekirken 6 kişinin sele kapılarak ölmesinde ve 3 kişinin yaralanmasında asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği" belirtilmişti.

İstinaf mahkemesi ayrıca sanık Bülent B. hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiğini kaydetmişti.