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  4. Bungalov tatili kabusa döndü! Sahte ilan açarak önden ödeme aldılar: Vurgun yaptıkları miktar dudak uçuklattı

Bungalov tatili kabusa döndü! Sahte ilan açarak önden ödeme aldılar: Vurgun yaptıkları miktar dudak uçuklattı

07.03.2025 13:24
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 13:24
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Kocaeli'de, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden Sapanca'daki bungalov evler için sahte rezervasyon yapıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların, çağrı merkezi kurarak vatandaşlardan kapora ve sigorta ücreti aldığı ve bu yöntemle yaklaşık 120 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Önden ödeme yaparak mağdur olan 38 kişi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'de internet sitesi ve sosyal medya üzerinden Sapanca'daki bungalov evler için sahte rezervasyon yapıldığı ortaya çıktı. Çağrı merkezi kurarak yüzlerce kişiden kapora ve sigorta ücreti alan dolandırıcıların, bu yöntemle 120 milyon TL'lik büyük bir vurgun yaptığı belirlendi. Önden ödeme yapan 38 kişi dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa başvurdu.

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SOSYAL MEDYADA SAHTE İLANLARLA YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayını aydınlatmak için teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelilerin sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ilanları paylaştığı ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlarla çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçtiği tespit edildi. Dolandırıcıların, rezervasyon ücreti adı altında kapora ve sigorta bedeli alarak mağdurları sistematik şekilde kandırdığı ortaya çıktı.

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TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OPERASYONDA 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli polisi, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmanın devamında, Ankara ve Adana'da düzenlenen ek operasyonlarla 3 şüpheli daha yakalandı.

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FİRARİ 3 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyon kapsamında firari olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları sahte rezervasyon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Kocaeli rezervasyon bungalov ilan
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