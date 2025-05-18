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Bungalovda korkunç olay! Küçük çocuk can verdi... Kahreden detaylar ortaya çıktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği bungalov tesisinde düştüğü havuzda boğulan Ardıç Aktepe (4), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Korkunç olayın detayları da ortaya çıktı. Bungalov tesisinin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da Aktepe’nin ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

Bungalovda korkunç olay! Küçük çocuk can verdi... Kahreden detaylar ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, 2 çocuğundan Ardıç ile birlikte tatil için bungalov tesisine gitti.

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KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Burada havuza düşen Ardıç Aktepe, yaklaşık 10 dakika kaldığı sudan ailesi tarafından fark edilip çıkartıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aktepe, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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TESİSİN RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ!

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bungalov tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da Aktepe’nin ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Ardıç Aktepe’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Aktepe için Malta Mahallesi Ayazetepe Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ardıç’ın ağabeyi de babasıyla birlikte kardeşinin cenaze namazında saf tuttu. Kılınan namazın ardından Ardıç Aktepe, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya bungalov
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