HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bünyan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı düzenlendi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.Gerçekleştirilen buluşmada, birlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendiren değerlendirmeler yapılırken, engelli bireylerin sosyal yaşama daha güçlü katılımını destekleyecek çalışmalar ele alındı.

Bünyan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı düzenlendi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Bünyan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı düzenlendi 1

Gerçekleştirilen buluşmada, birlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendiren değerlendirmeler yapılırken, engelli bireylerin sosyal yaşama daha güçlü katılımını destekleyecek çalışmalar ele alındı. Bünyan Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her adımın yanında olmaya devam edeceğini belirterek programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Bünyan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı düzenlendi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaretDeprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret
Bilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlamasıBilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlaması

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.