Bünyan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı düzenlendi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada, birlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendiren değerlendirmeler yapılırken, engelli bireylerin sosyal yaşama daha güçlü katılımını destekleyecek çalışmalar ele alındı. Bünyan Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her adımın yanında olmaya devam edeceğini belirterek programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA