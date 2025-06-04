Serbest bırakılan Burak Bekiroğlu’nun avukatından açıklama: “Öfke ve hatalı üslupla yazıldı üzüntülüyüz”

Avukat Burak Bekiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahta Tunç ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınmıştı. Bekiroğlu sonrasında ise tutuklanmıştı.

BEKİROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tutuklandıktan sonra tahliye edilen Bekiroğlu'nun avukatı Serdar Öktem bir açıklama yayınladı. Öktem tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KASIT BULUNMAMAKTADIR, ÜZÜNTÜMÜZÜ DİLE GETİRMEK İSTERİZ"

"Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç ve kardeşine yönelik müvekkilim Avukat Burak Bekiroğlu'nun 31.05.2025 tarihinde öfke ile hatalı bir üslupla yazmış olduğu beyanlarda kesinlikle bir kasıt bulunmamaktadır. Sayın Bakanımıza karşı yanlış üslupla ifade edilmiş ifratkar sözler adına hassasiyetimizi ve üzüntümüzü dile getirmek isteriz. Müvekkilin kasıtlı olarak böyle yazılar yazdığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialara itibar etmemenizi önemle rica ederiz"