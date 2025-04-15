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Burcu Köksal'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' çıkışı: "Siyaseti bırakırım!"

Seçim döneminde yaptığı çıkışlarla ses getiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal şimdi de 'siyaseti bırakma' şartıyla gündemde. Köksal'ın siyasi kariyeri hakkındaki 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' yorumu dikkat çekti.

Burcu Köksal'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' çıkışı: "Siyaseti bırakırım!"
Hazar Gönüllü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, görevdeki ilk bir yılını “1 Yıl, 1 Şehir, 1 Değişim” programında değerlendirip ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SİYASETİ TAMAMEN BIRAKIRIM"

Programda bir gazeteci, Köksal'a siyasi geleceğini sordu. Köksal bu soruya dikkat çeken bir açıklamayla cevap verdi.

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"ERDOĞAN TEKRAR KAZANIRSA 'HAYIRLI OLSUN' DİYECEĞİZ"

Köksal, gelecek genel seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda siyaseti bırakacağını söylerken şöyle konuştu:

"Önümüzde bir genel seçim olacak. Yerel seçim öncesi olacak bu genel seçim. Eğer genel seçimde partimiz kazanamazsa ya da Sayın Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olursa ben tekrar aday olmayacağım. Siyaseti tamamen bırakacağım. Erdoğan tekrar kazanırsa 'hayırlı olsun' diyeceğiz. Bundan sonra herhangi bir yere, belediye başkanlığı veya hangi bir makam olursa olsun aday olmayacağım. Ama başka bir aday kazanırsa o zaman ona göre değerlendireceğim."

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Burcu Köksal
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