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Burdur’da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı

Burdur’da alkollü sürücünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu iki otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur’da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Antalya kara yolu Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza A. (22) idaresindeki otomobil, Antalya istikametinden Manastır istikametine seyretmek üzere kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Isparta istikametinden Antalya yönüne ilerleyen Berkay D. (23) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Berkay D. otomobil içerisinde sıkışırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede, 2.33 promil alkollü olduğu belirlenen Berkay D.’nin kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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