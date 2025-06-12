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Burdur'da bir garip olay! Doğalgaz açıp intihar etmek istedi, ekipleri aradı... Kurtarılınca balkondan atlamaya çalıştı

Burdur'da meydana gelen bir olayda bir kadının evinde iki kızıyla birlikte doğalgazı açarak intihar edeceği bildirildi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gitti ve evdeki doğalgaz vanasını kapattı. Ekipler ihbarı, intihara kalkışan kadının yaptığını belirledi. Yaşananların ardından kadın bir anda kendisini balkona attı ve aşağıya sarkıttı. Ekipler zemin ile fazla mesafesi olmayan balkondan kadını tuttu. İşte detaylar...

Burdur'da bir garip olay! Doğalgaz açıp intihar etmek istedi, ekipleri aradı... Kurtarılınca balkondan atlamaya çalıştı

Olay, saat 06.20'de Burdur'un Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, bir kadının evinde iki kızıyla birlikte doğalgazı açarak intihar edeceği bildirildi.

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EVDEKİ VANA KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis eşliğinde sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak içeri girmesiyle birlikte evdeki doğalgaz vanası kapatıldı.

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AYNI NUMARA GERİ ARANINCA KADININ TELEFONU ÇALDI

Olay yerinde bulunan A.K., ihbarı kendisinin yapmadığını ve ekiplerin izinsiz eve girdiğini iddia ederek tepki gösterdi. Ancak, ihbarın yapıldığı telefon geri arandığında aramanın kadına ait olduğu tespit edildi.

"KIZLARIM VAR KURTARIN" DİYEREK FERYAT ETTİ

Ekipler olay yerinden ayrılmak üzereyken, A. K. bir anda balkona çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. "Kızlarım var, kurtarın" şeklinde feryat eden kadını ekipler son anda müdahale ederek kurtardı. A. K., olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilerek sedyeyle hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Burdur
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