HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 2 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın alt kattaki daiereye sıçarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Armutlu Mahallesi Merkezilkokulu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısı bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önemi alınırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının daireye sıçraması üzerine Çavdır, Altınyayla ilçe belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğünden takviye ekipler adrese sevk edildi. Mahallede tedbir amaçlı elektrik kesilirken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana gelirken yaralanan kimse olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıManisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.