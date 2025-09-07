Burdur'da çatıda çıkan yangın daireye sıçardı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Armutlu Mahallesi Merkezilkokulu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısı bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önemi alınırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının daireye sıçraması üzerine Çavdır, Altınyayla ilçe belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğünden takviye ekipler adrese sevk edildi. Mahallede tedbir amaçlı elektrik kesilirken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana gelirken yaralanan kimse olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

