Burdur’da çay bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde çay bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün Bucak ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Demirel bulvarı üzerindeki belediye çay bahçesinde oturan M.M. ile daha önceden tanıdığı C.P. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.P. yanında getirdiği bıçak ile M.M.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli C.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Burdur
