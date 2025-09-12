Burdur’da feci kaza! Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Burdur’da ticari taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi ve İstasyon Caddesi kesiminde gerçekleşti.

Olayın detaylarına göre, Cengiz Topal Caddesi’nde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 07 BMC 153 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi’nde seyir eden M.K.’nin kullandığı 15 T 0075 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Bu kazada her iki araç sürücüsü ile ticari takside bulunan bir kadın müşteri yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır