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Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 10.20 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Burdur da orman yangını kontrol altına alındı 1

BURDUR'DA ORMAN YANGINI

Yangına 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesiyle müdahale edilirken, 112 personeli ile 5 Jandarma Asayiş Timi de bölgede görev aldı.
Burdur da orman yangını kontrol altına alındı 2

MÜDAHALE EDİLDİ

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur orman yangını
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