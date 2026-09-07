Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 10.20 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

BURDUR'DA ORMAN YANGINI

Yangına 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesiyle müdahale edilirken, 112 personeli ile 5 Jandarma Asayiş Timi de bölgede görev aldı.



MÜDAHALE EDİLDİ

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır