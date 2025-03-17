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  4. Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada kurye yaralandı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada kurye yaralandı

17.03.2025 16:50
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Burdur'da sola dönmek isteyen otomobil ile arkasında gelen motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada kurye yaralandı

Kaza saat 14.40 sıralarında merkez Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi ile Eli Açık Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Caddesi'nde seyir halinde olan Veli B. (40) idaresindeki 03 AGG 644 plakalı Fiat Tofaş otomobil, Eli Açık Sokak'a dönmek istediği sırada, aynı cadde üzerinde arkasında seyir halinde olan Yusuf Ö. idaresindeki 07 BNJ 751 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen motokurye yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf Ö. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motokuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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