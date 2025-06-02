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Burdur'da silah ve kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde evinde çok sayıda kaçak içki ile çeşitli kesici aletler ve silahlar bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da silah ve kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Karamanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde 24 Mayıs'ta S.A. isimli şahsın ikameti ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 7 litre etil alkol, 2 litre el yapımı alkollü içki, 100 cc anason aroması, 2 adet tek kırma tüfek, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 kama, 2 sustalı bıçak, 1 muşta, 1 balta ve 1 beyzbol sopası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ve silahlarla ilgili şüpheli S.A. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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