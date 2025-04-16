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Burdur'da sır ölüm: Vücudunun yarısı yanmış halde bulundu! Ekipler o ihtimal üzerinde durdu

Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı bir adam evinde ölü halde bulundu. Yakınları, 82 yaşındaki adamdan bir türlü haber alamayınca komşularından yaşlı adamın evini kontrol etmelerini talep etti. Eve giren komşular yaşlı adamı koltuğun üzerinde vücudunun bir kısmı yanmış şekilde cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı adama ne olduğu merak edilirken olay yeri inceleme ekipleri bir ihtimal üzerinde durdu.

Burdur'da sır ölüm: Vücudunun yarısı yanmış halde bulundu! Ekipler o ihtimal üzerinde durdu

Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı bir adam, evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın koltukta otururken kalp krizi geçirdiği ve elindeki sigaranın koltuğu tutuşturması sonucu yangının çıktığı değerlendiriliyor.

VÜCUDUNUN BİR KISMI YANMIŞ

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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas’tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas’ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saim Nas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

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Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜZERİNDE DURULAN İHTİMAL

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İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas’ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonrası elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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yangın kalp krizi Burdur sigara erkek öldü ceset
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